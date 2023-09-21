Росіяни вночі випустили по Києву більше 20 ракет: є руйнування та постраждалі

Окупанти вчергове атакували Київ - цього разу випустили понад 20 ракет. Всі вони були збиті системою ППО, але у місті є руйнування та постраждалі через падіння уламків.

Про це повідомили у КМВА.

Уламки впали у різних районах міста - Голосіївському, Деснянському, Дарницькому та Шевченківському.

"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - повідомили у КМВА

У Дарницькому районі зафіксовано:

падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;

станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;

пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.

У Шевченківському районі:

пошкоджено газову трубу без загоряння;

в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;

пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.

Фото: КМДА, ДСНС, УНІАН