Росіяни вночі випустили по Києву більше 20 ракет: є руйнування та постраждалі

Окупанти вчергове атакували Київ - цього разу випустили понад 20 ракет. Всі вони були збиті системою ППО, але у місті є руйнування та постраждалі через падіння уламків.
Про це повідомили у КМВА.
Уламки впали у різних районах міста - Голосіївському, Деснянському, Дарницькому та Шевченківському.
"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - повідомили у КМВА
пошкоджено газову трубу без загоряння;
в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
Фото: КМДА, ДСНС, УНІАН