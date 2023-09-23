У КМДА розповіли, скільки приватних автомобілів щодня пересуваються Києвом

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Валерія Гуржий
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Більше мільйона приватних машин щодня пересуваються Києвом.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний в ефірі "Київ 24".

За останніми даними, у будні дні в столиці пересуваються близько 1 мільйона 100 тисяч автівок. На вихідних кількість зменшується до 800 тисяч.

"Хочу зазначити, що з 2015 року, фактично за останні 8 років, кількість автомобілів, зареєстрованих в столиці, подвоїлася", - повідомив Возний.

Він також порекомендував відмовитись від щоденного використання власного автомобіля, бо це дуже впливає на якість повітря у столиці.

Фото: Unsplash\Kathy

Опубліковано: 23 вересня 2023
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