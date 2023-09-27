Біля проспекту Лобановського облаштували новий наземний перехід

На Солом’янці біля проспекту Лобановського, 4А облаштували новий наземний пішохідний перехід. На його встановлення пішло 10 днів.

Про це повідомив Павло Постоєнко у фейсбук-спільноті «Білий велосипед».

Зазначається, що ця ділянка дороги достатньо широка через заїзд до міжквартального проїзду й територію огородженого паркінгу. Автівки не завжди пропускали пішоходів, яких не було видно за суцільним парканом.

«Також лосі полюбляли кинути свої корита поперек проходу пішоходів», — зазначає Постоєнко.

Активіст звернувся до Центру організації дорожнього руху, щоби там розробили схему організації дорожнього руху для облаштування пішохідного переходу.

Постоєнко зазначає, що схему переходу, імовірно, розробили раніше, однак не реалізували в життя. Наразі залишилося тільки нанести розмітку.

Фото: Павло Постоєнко