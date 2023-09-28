Суд зобов'язав власника будинку-пам'ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір

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Валерія Гуржий
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Суд зобов’язав власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі, 18 укласти охоронний договір.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що будинок перебуває у власності комерційної структури та є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Проте, власник будівлі з 2011 року ухиляється від укладення охоронного договору на пам’ятку, що ставить під загрозу збереження автентичності будівлі.

Прибутковий будинок 1891 року зведений за проектом відомого Київського архітектора Андрія - Фердінанда Краусса, розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста, на території пам’ятки містобудування національного значення «Замкова гора – Андріївський узвіз» IX-XIII ст. та державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Архітектура будинку вирішена у неоренесансних формах. У приміщеннях на стелях зберігся первісний ліпний декор.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 28 вересня 2023
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