Суд зобов'язав власника будинку-пам'ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір

Суд зобов’язав власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі, 18 укласти охоронний договір.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Встановлено, що будинок перебуває у власності комерційної структури та є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Проте, власник будівлі з 2011 року ухиляється від укладення охоронного договору на пам’ятку, що ставить під загрозу збереження автентичності будівлі.



Прибутковий будинок 1891 року зведений за проектом відомого Київського архітектора Андрія - Фердінанда Краусса, розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста, на території пам’ятки містобудування національного значення «Замкова гора – Андріївський узвіз» IX-XIII ст. та державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Архітектура будинку вирішена у неоренесансних формах. У приміщеннях на стелях зберігся первісний ліпний декор.

Фото: Київська міська прокуратура