Київ отримав 23 автобуси від Братислави: коли вони почнуть курсувати

Київ отримав благодійну допомогу від мерії Братислави — 23 пасажирських автобуси. Це стало можливим завдяки попереднім домовленостям мерів української і словацької столиць. Про це повідомляють у КМДА.

Автобуси курсуватимуть на маршрутах, де не вистачає рухомого складу. Частина транспортних засобів слугуватиме для забезпечення оперативного резерву.

Автобуси вийдуть на маршрути після завершення процедур реєстрації та проведення підготовчих технічних робіт.

Отримувачем благодійної допомоги від Братислави стало комунальне підприємство «Київпастранс».

Раніше ми писали , що на Оболоні тролейбуси №24 та №36 відновлять рух за постійними маршрутами.

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