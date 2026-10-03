У Києві готують резервні переправи через Дніпро на випадок пошкодження мостів

З наступного тижня у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами, які мають забезпечити сполучення між лівим і правим берегами у разі пошкодження основних мостів. Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, підготовчі роботи вже тривають, місця для майбутніх переправ визначені. До робіт залучать міністерство, Агентство відновлення, військових та столичну владу. Спорудження таких переправ може тривати до трьох місяців.

Калашник зазначив, що резервні переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів. За його словами, через київські мости між лівим і правим берегами щодоби проїздить близько 600 тисяч автомобілів.

Подібні резервні переправи планують облаштовувати й в інших регіонах України та не тільки через Дніпро.

У довгостроковій перспективі міністерство розглядає й інші варіанти альтернативного сполучення берегів — зокрема швидкоспоруджувані бетонні конструкції та тунель під Дніпром. Рішення про будівництво тунелю наразі немає. За словами Калашника, великі інфраструктурні проєкти можуть коштувати десятки, а в окремих випадках сотні мільярдів гривень, тому для їх реалізації необхідно залучати інвесторів, донорів та міжнародних партнерів.

Водночас пріоритетом міністерства Калашник назвав захист наявних мостів від атак, посилення їхніх конструкцій та можливість швидко відновлювати пошкодження.

Нагадаємо, 1–2 жовтня російські війська чотири рази атакували Південний міст у Києві. Під час першого удару дрон влучив поблизу опорної частини мосту. Через повторну атаку були пошкоджені дорожнє полотно, мостова опора, відбійник і загородження метрополітену. Зранку 2 жовтня росіяни втретє вдарили по мосту й того самого дня атакували його вчетверте.

Подобається цей матеріал? Читайте також: По той бік Дніпра: кияни — про дорогу містом після обстрілу Південного мосту

Зранку 3 жовтня російський дрон також влучив у Північний міст. Унаслідок атаки пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Постраждали двоє людей.