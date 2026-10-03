Disney і Netflix уклали угоду: на платформі з’являться «Льодовиковий період» і «Персі Джексон»

Disney Entertainment і Netflix уклали розширену ліцензійну угоду, за якою на платформі з’являться окремі фільми й серіали Disney та її студій. Серед них — «Персі Джексон та олімпійці», усі п’ять частин «Льодовикового періоду», «Душа» та «Еліо». Про це повідомляє Variety.

Перші два сезони «Персі Джексона та олімпійців» стануть доступними на Netflix у всьому світі 4 жовтня і залишатимуться там протягом трьох місяців. Так Disney просуватиме третій сезон серіалу, прем’єра якого на Disney+ запланована на 20 листопада.

Того ж дня на Netflix на три місяці додадуть усі п’ять фільмів «Льодовикового періоду». Це відбудеться напередодні виходу шостої частини — «Льодовиковий період: Точка кипіння», прем’єра якої запланована на лютий 2027 року.

На платформі також з’являться серіали 20th Television. Перші чотири сезони «Вілла Трента» вийдуть у всьому світі 3 листопада. Перші два сезони «Перемикання передач» стануть доступними у США з 1 грудня, а в інших країнах — у січні 2027 року. Перші три сезони «Слідопита» додадуть за межами США 26 лютого 2027 року.

На початку 2027 року Netflix також отримає добірку фільмів Walt Disney Animation Studios і Pixar, зокрема «Душу», «Еліо» та «Раю та останнього дракона». Конкретні дати й доступність залежатимуть від регіону.

Угода охоплює й старіші серіали Disney Entertainment, серед яких «Фелісіті», «Помста», «Армійські дружини», «Труднощі асиміляції» та «Це ми».

Disney і Netflix залишаються конкурентами, однак компанія використовуватиме велику аудиторію стримінгу, щоб додатково заробляти на ліцензуванні та просувати майбутні релізи. При цьому проєкти, які вже доступні на Disney+ або Hulu, не зникнуть із цих платформ.