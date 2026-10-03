У Британії знайшли модель втраченої скульптури П’єтро Браччі — автора фігури Океана у фонтані Треві

На складі вживаних будматеріалів у британському Вілтширі була знайдена мармурова фігура, яку згодом придбали за £300. Після дослідження з’ясувалося, що це робота італійського скульптора пізнього бароко П’єтро Браччі та єдина відома збережена модель втраченої бронзової статуї Папи Климента XII, повідомляє ArtNews.

Після покупки роботу передали на оцінку британському аукціонному дому Woolley & Wallis. У каталозі її описують як рідкісну мармурову модель Папи Климента XII роботи Браччі, датовану приблизно 1733 роком. Фігура має 68 см заввишки, на її правому боці зберігся підпис скульптора.

Модель пов’язана з повнорозмірною бронзовою статуєю Климента XII, яку Браччі створив 1736 року, а відлив у бронзі Франческо Джардоні. Спочатку вона стояла у Великій залі Палаццо Нуово, що входить до Капітолійських музеїв у Римі.

Інша скульптура Папи Климента XII роботи П’єтро Браччі, Равенна, 1738 рік. Фото: Matteo Contessi / Wikimedia Commons

Згодом бронзову статую перенесли до Палаццо-деї-Консерваторі, а 1798 року переплавили під час Римської республіки. До появи мармурової моделі її вигляд був відомий лише за гравюрою Стефано та Рокко Поцці.

П’єтро Браччі (1700–1773) був одним із провідних скульпторів Рима XVIII століття. Найвідоміша його робота — монументальна фігура Океана з тритонами та морськими кіньми в центрі фонтану Треві, яку він виконав за проєктом Ніколи Сальві у 1759–1762 роках.

Мармурову модель виставлять на торги Woolley & Wallis 8 жовтня в межах аукціону Fine Furniture & Collections. Її попередня оцінка становить £5–10 тисяч.