Тараканівський форт на Рівненщині внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток

Міністерство культури внесло Тараканівський форт на Рівненщині до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення. Форт перебуває в аварійному стані: навесні 2026 року там обвалилася частина споруди. Про це повідомило Міністерство культури України.

Відповідний наказ підписали 1 жовтня.

Згідно з документом, Рівненська ОВА має повідомити власників про внесення об’єкта до Держреєстру, підготувати облікову документацію, визначити межі та режими використання території пам’ятки, а також внести відповідні обмеження до Державного земельного кадастру.

Тараканівський форт, також відомий як Дубенський, розташований неподалік села Тараканів Рівненської області. Його звели у другій половині XIX століття за проєктом військового інженера Едуарда Тотлебена. Споруда стоїть на пагорбі в долині річки Іква.

Форт розташований неподалік міжнародної автомобільної дороги Київ — Чоп і є одним із відомих історичних об’єктів Рівненщини.

Споруду використовували під час бойових дій Першої світової війни, а згодом вона втратила оборонне значення.

Навесні 2026 року частина форту обвалилася: великі фрагменти цегляної кладки перекрили один із входів. Нині форт перебуває в аварійному стані та закритий для відвідувачів.

Тараканівський форт перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. У Мінкульті зазначають, що внесення до Державного реєстру створює правову основу для охорони та збереження пам’ятки.