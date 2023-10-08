Дно Каховського водосховища заростає вербами і тополями: яка причина

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Наталія Габрух
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Дно Каховського водосховища активно заростає рослинністю, хоча минуло лише 3 місяці від дня теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Українська правда. Життя. Також це добре видно на супутникових знімках і у перших аналітичних розвідках вчених.

Майже всі рослини – це молоді дерева, тополі і верби. Саме ці види дерев століттями росли вздовж Дніпра і пристосовані для життя в тутешніх умовах.

На початку червня, верби та тополі масово розсівають своє насіння. Мільярди насінин летять з потоками вітру в усі боки і, потрапивши на поверхню водосховища, яке саме стрімко втрачало воду, рівномірно розподілились по зволоженому субстрату. Вистачило трьох місяців, щоб в деяких місцях молоді дерева вже досягли висоти людського зросту.

Дно колишнього водосховища швидкими темпами перетворюється на величезний молодий ліс і більше не загрожує стати пустелею, як про це помилково говорили чиновники Міндовкілля.

Площа території, що зараз заростає лісом – фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей.

Раніше ми писали, що дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною.

Фото: Українська правда. Життя., Markus Winkler/Unsplash.

Опубліковано: 08 жовтня 2023
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