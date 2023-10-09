На знак солідарності з ізраїльським народом на вулицях Києва з'явилися прапори Ізраїлю

Вчора о 20:00 понад 350 цифрових носіїв реклами у Києві транслювали прапор держави Ізраїль. З відповідним проханням міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій. Це зробили на знак підтримки єврейського народу, який зазнав агресії від радикального угруповання ХАМАС. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну», — написав Віталій Кличко у соцмережах.

Стяг Ізраїлю з’явився також на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

Раніше ми писали , що у Києві підсвітили Батьківщину-мати і Центральний вокзал до Дня Державного прапора України.