У центрі Києва демонтували вітражні двері однієї з найстаріших аптек

У одній з найстаріших аптек Києва на вулиці Богдана Хмельницького демонтували вітражні двері.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

Йдеться про оригінальні деревʼяні двері комунальної аптеки «Фармація». Вона розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 42 у колишньому прибутковому будинку Фальберга. У аптеці збереглися оригінальні інтер’єри, двері, фурнітура, вітражі різних історичних періодів.

«Тепер тут ремонт, тож унікальний інтерʼєр може бути назавжди втрачений і замінений на пластик», – зазначив Перов.

Завдяки втручанню Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА демонтовані двері вдалося зберегти. Їх планують реставрувати.

Наразі активісти збирають кошти на відновлення дверей. Доєднатися до збору можна за посиланням.

Фото: Дмитро Перов