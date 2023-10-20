У Києві облаштували наземний перехід через вулицю Довженка: що з ним не так

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Ірина Маймур
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У Києві облаштували регульований наземний перехід через вулицю Довженка. Він дублює неінклюзивний підземний.

Про це повідомляють у спільноті «Пасажири Києва».

Зазначається, що КП «Центр організації дорожнього руху» реконструювало світлофорний об’єкт біля тролейбусного депо № 2 і вулиці Молдовської. Відтепер пішоходи можуть перейти, а велосипедисти переїхати зазначену вулицю по землі.

Однак у спільноті відзначають декілька негативних моментів.

«Велосипедні світлофори налаштовані так, щоб велосипедист при переїзді проїзної частини був змушений пропустити весь інший транспорт. Саме це означає зелене світло на додатковій секції світлофора при червоному світлі на основній секції», — зауважують активісти.

До того ж, як зазначає Вадим Січкарук, фаза пішохідного світлофору через вулицю Довженка триває всього 15 секунд. Маломобільна людина не зможе подолати 21 метр проїжджої частини за такий час.

Раніше ми писали, що в Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів.

Фото: Вадим Січкарук

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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