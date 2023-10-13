У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів

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Ірина Маймур
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У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів.

Про це повідомила депутатка Верховної Ради Анна Пуртова.

Встановлювати переходи планують не точково, а системно по всьому місту. Облаштування перших двох уже розпочалося.

Йдеться про такі локації:

  • на проспекті В. Лобановського (перехрестя з вулиці В. Брожка);
  • на вулиці О. Тихого/В. Гетьмана.

«Моя мета, щоб до кінця року вони були зроблені й наступні пішли в роботу. І так поки весь Київ не буде інклюзивним», — зазначила депутатка.

Раніше ми писали, що біля станції метро «Університет» зупинили будівництво дублюючого наземного пішохідного переходу. У серпні комунальники почали його облаштовувати, однак без погодження патрульної поліції.

Фото: КМДА

Опубліковано: 13 жовтня 2023
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