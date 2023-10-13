У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів.
Про це повідомила депутатка Верховної Ради Анна Пуртова.
Встановлювати переходи планують не точково, а системно по всьому місту. Облаштування перших двох уже розпочалося.
Йдеться про такі локації:
«Моя мета, щоб до кінця року вони були зроблені й наступні пішли в роботу. І так поки весь Київ не буде інклюзивним», — зазначила депутатка.
Раніше ми писали, що біля станції метро «Університет» зупинили будівництво дублюючого наземного пішохідного переходу. У серпні комунальники почали його облаштовувати, однак без погодження патрульної поліції.
Фото: КМДА