У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів.

Про це повідомила депутатка Верховної Ради Анна Пуртова.

Встановлювати переходи планують не точково, а системно по всьому місту. Облаштування перших двох уже розпочалося.

Йдеться про такі локації:

на проспекті В. Лобановського (перехрестя з вулиці В. Брожка);

на вулиці О. Тихого/В. Гетьмана.

«Моя мета, щоб до кінця року вони були зроблені й наступні пішли в роботу. І так поки весь Київ не буде інклюзивним», — зазначила депутатка.

Раніше ми писали, що біля станції метро «Університет» зупинили будівництво дублюючого наземного пішохідного переходу. У серпні комунальники почали його облаштовувати , однак без погодження патрульної поліції.

Фото: КМДА