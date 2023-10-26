Вулицю Тургенєва у Києві пропонують перейменувати на вулицю батальйона імені Шейха Мансура – петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни пропонують перейменувати вулицю Тургенєва на вулицю Батальйона імені Шейха Мансура, який від самого початку російської агресії 2014 року допомагає українцям протистояти російській агресії.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міськради.

Зазначається, що батальйон імені Шейха Мансура — це добровольчий чеченський батальйон, який перебуває в Україні з 2014 року. Він воює проти російської агресії. Наразі батальйон діє на різних напрямках — це і Запорізький, і Харківський, і Херсонський напрямки.

Однією з головних цілей та ідей, що об'єднують бійців батальйону, є визволення від російської окупації Чечні та всього Північного Кавказу.

Фото: Вікіпедія

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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