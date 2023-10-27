На Нивках демонтували погруддя більшовику Кирпоносу

На Нивках демонтували пам’ятник більшовику Михайлу Кирпоносу.

Про це повідомив столичний активіст Олег Слабоспицький.

Він зазначив, що пам’ятник є одним із 69 об’єктів, які мали прибрати з публічного простору в рамках декомунізації.

Його повинні були знести ще до кінця 2016 року.

Пам’ятник знаходився на вулиці Кирпоноса. Із грудня 2022 року вона носить ім’я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва.

Раніше ми писали, що на Печерську замість збитого бюста Пушкіну встановили пам’ятник Шевченку.

Фото: Олег Слабоспицький