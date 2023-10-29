Негода у Києві пошкодила найбільший прапор України

165
Наталія Габрух
share share

Сильний вітер 28 жовтня пошкодив головний прапор України в Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи», — коментує заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Наразі пошкоджені залишки прапора з флагштока зняли. Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови.

Також станом на вечір 28 жовтня у Києві виявили пошкоджених або повалених понад 780 дерев. У ліквідації наслідків буревію було задіяно 34 одиниці техніки та 208 працівників КО «Київзеленбуд» і КП УЗН районів столиці.

Раніше ми писали, що у Києві та області сильний вітер: падають дерева, є загиблі.

Фото: Борис Корпусенко.

Опубліковано: 29 жовтня 2023
share share
На Шулявці встановили нові балки Дегтярівського мосту: фото На Шулявці встановили нові балки Дегтярівського мосту: фото На Житомирщині представники ДСНС висадили ліс в пам’ять про загиблих колег На Житомирщині представники ДСНС висадили ліс в пам’ять про загиблих колег На Хортиці знайшли бронзовий кинджал віком 4 тисячі років На Хортиці знайшли бронзовий кинджал віком 4 тисячі років П’ять будівель Києва внесли в реєстр об’єктів культурної спадщини П’ять будівель Києва внесли в реєстр об’єктів культурної спадщини Кінотеатр у Пущі-Водиці хочуть знести під будівництво Кінотеатр у Пущі-Водиці хочуть знести під будівництво Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які придбали хату в селі та речі, що допомогли пережити блекаути Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які придбали хату в селі та речі, що допомогли пережити блекаути Пиріг з гарбузом і печивом: осінній рецепт Пиріг з гарбузом і печивом: осінній рецепт ХУІЗИТ випустили тематичну колекцію футболок до Дня української писемності та мови ХУІЗИТ випустили тематичну колекцію футболок до Дня української писемності та мови
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.