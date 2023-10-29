Негода у Києві пошкодила найбільший прапор України

Сильний вітер 28 жовтня пошкодив головний прапор України в Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи», — коментує заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Наразі пошкоджені залишки прапора з флагштока зняли. Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови.

Також станом на вечір 28 жовтня у Києві виявили пошкоджених або повалених понад 780 дерев. У ліквідації наслідків буревію було задіяно 34 одиниці техніки та 208 працівників КО «Київзеленбуд» і КП УЗН районів столиці.

Раніше ми писали , що у Києві та області сильний вітер: падають дерева, є загиблі.

Фото: Борис Корпусенко.