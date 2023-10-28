У Києві та області сильний вітер: падають дерева, є загиблі

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Наталія Габрух
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Сьогодні у Києві оголосили штормове попередження – ІІ рівень небезпечності. Спостерігаються сильні пориви вітру до 25 метрів/секунду.

Міська влада закликає триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомляють у КМДА, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер. Згодом повідомили про ще одного загиблого.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі відмовилась від госпіталізації.

По вулиці Івасюка вітер виніс велику конструкцію на дорогу. Проїзд в одному із напрямків перекритий.

ДТЕК заявляє про можливі відключення електрики. На Київщині відключення відбуваються з самого ранку. В Києві також відбуваються локальні аварійні відключення.

Раніше ми писали, що унаслідок зливи підтопило майже всі райони Києва.

Фото: ДСНС України, Київ Новини, Андрій Смолій.

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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