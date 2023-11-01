Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві

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Наталія Габрух
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До Дня залізничника «Укрзалізниця» запустила нову зіркову озвучку для Київської кільцевої електрички. Тепер станції оголошують експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, співачка Джамала, письменник та музикант Сергій Жадан, ексгравець та тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та інші. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Тепер всі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці (і не тільки) — письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі і навіть сам Борис Джонсон!», — зазначають в «Укрзалізниці».

Також в новій озвучці голосами зірок додані надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах.

Фото: «Укрзалізниця».

Опубліковано: 01 листопада 2023
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