Книгарню-кав’ярню Book.ua відкрили на Золотих Воротах

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Наталія Габрух
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На перетині вулиць Лисенка та Ярославів Вал в тестовому режимі розпочала роботу книгарня-кав’ярня Book.ua. Про це пише The Village Україна.

Book.ua планують запускати і в інших містах та локаціях. Заклад на Золотих воротах — перший заклад майбутньої мережі.

«Ми прагнемо, щоб [цей формат] був доступний українцям не тільки у великих містах, а й у маленьких містечках по всій країні», – коментують у команді.

Книгарня-кав’ярня розташована в історичній будівлі 1861 року з краєвидом на золоті Ворота, Ярославів Вал та дворик будинку Підгорського («Замку барона»).

У закладі можна придбати книги різних видавництв та жанрів. Крім цього тут є окрема «київська поличка» з виданнями, присвяченими історії та архітектурі Києва.

На локації можна випити кави та скуштувати десерти. Також є посадкові місця і зона для майбутніх книжкових подій.

Скоро у закладі планують встановити вініловий програвач та додати до асортименту вінілові платівки. До книгарні-кав’ярні можна приходити з тваринами.

Ціни: фільтр-кава – 60/70 грн, капучино – 60/80 грн, лате – 70/100 грн, какао – 60/90 грн, матча – 100/110 грн

Адреса: вул. Миколи Лисенка, 2/1

Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00

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Опубліковано: 19 листопада 2023
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