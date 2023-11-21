В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, де під час окупації евакуювалися тисячі людей

Сьогодні офіційно відкрили новий 115-метровий міст через річку Ірпінь у Романівці. Старий підірвали на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Зруйновані конструкції старого моста стануть меморіалом. Під час окупації Київщини міст через Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч жителів Бучі, Гостомеля та Ірпеня.

«Відкриття без перебільшень історичне. І хоч було холодно, важко і страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня «Дорогою життя», — зазначив мер.

Зазначається, що на мосту встановили шумозахисні екрани, барʼєрне огородження, провели інженерні комунікації та зовнішнє освітлення. Наразі тривають роботи з налаштування світлофора.

Новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд і виїзд у години пік.

Раніше ми писали, що на Київщині біля села Стоянка відкрили обидва проїзди відновленого мосту, який підірвали 26 лютого.

Фото: скриншот з відео Олександра Маркушина та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, EPA