На Гончара відкрився бар «Мінус перший»: з коктейлями та сидром

Між вулицями Гончара та Стрілецькою почав роботу в оновленому форматі коктейльний бар «Мінус перший». Він знаходиться на цокольному поверсі піцерії TС Pizza. Про це пише The Village Україна.

За оновлення закладу відповідає Павло Полторакін (Yellow Place). «”Мінус перший” – це про комфорт, смак та якість, про комфорт проведення часу одному або з друзями», – розповідає Полторакін.

У закладі можуть приготувати, майже будь-який класичний напій, варто тільки запитати в бармена. Також є чудова карта авторських коктейлів.

Крім того, в «Мінус перший» планують створити коктейлі на основі вин та сидрів. А щоб гості могли бачити всі процеси приготування напоїв, у закладі зробили низьку барну стійку.

Ціни: Prospector — 215 грн, 20th Century — 215 грн, French 75 — 215 грн, Chrysanthemum — 215 грн, Fino Daiquiri — 215 грн, Bamboo — 215 грн, Coronation — 215 грн, Habanero Bubble Gym — 230 грн, Mango Thyme — 230 грн, Chamomille Habanero — 230 грн, Dill Pepper — 230 грн, Pistachio Basil — 230 грн, Mint Choco — 230 грн

Адреса: вул. Гончара, 15/3

Режим роботи: 18:00–22:00 (четвер і п'ятниця), 15:00–22:30 (вихідні)