Допоможе уникнути підтоплень навесні: у Києві закінчують розчищати русло річки Либідь

У Києві закінчуються роботи із розчистки підземної ділянки русла річки Либідь біля вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві для уникнення підтоплень навесні.

Про це повідомили в КМДА.

Роботи з розчистки будуть закінчені вже найближчими днями. Це дозволить мінімізувати ризик підтоплень, що часто виникають тут внаслідок ускладнення стоку води.

"Наступним кроком, до якого ми перейдемо після стабілізації економічної ситуації у країні, має стати проєкт із ревіталізації цієї річки. Йдеться про звільнення її з бетонних коробів там, де це можливо, та створення сприятливих умов для відпочинку киян на базі водойми», – зазначив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Зазначається, що особливістю проведення робіт на підземній ділянці річки є пряма залежність від погодних умов. Опади перетворюють русло в бурхливий потік, що сильно ускладнює і уповільнює проведення робіт.

З початку робіт із підземної ділянки було видалено майже 2 900 куб. м сміття, включно із замуленим ґрунтом, гілками дерев і великою кількістю побутових предметів.

Фото: КМДА