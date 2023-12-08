Чому затопило "синю гілку" київського метро: основні версії

У п‘ятницю, 8 грудня, сталася одна з найбільших аварій у київському метрополітені – у тунелі “синьої гілки” виявили тріщини, через які почала просочуватися вода.

Розповідаємо про основні версії надзвичайної події, які наразі розглядає влада і експерти.

Що сталося

Зранку стало відомо , що тунель “синьої гілки” метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» почало підтоплювати. У тунелі виявили тріщини, через які протікала вода. Коли її рівень підійшов до підошви рейок, рух поїздів від “Либідської” до “Теремків” зупинили. Очікується, що з'ясування обставин та ремонтні роботи триватимуть до 6 місяців.

Між закритими станціями організували рух автобусів , які мають дублювати маршрут метро. Керівники метрополітену озвучили перші версії того, що сталося, а прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Основні версії аварії

За попередніми даними, аварійна ситуація виникла у зв’язку з розгерметизацією тунелю, зазначили у прокуратурі.

Під час брифінгу у п‘ятницю директор метрополітену і депутат Київради Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини того, що сталося:

порушені умови будівництва тунелю на цій ділянці метро – не було зроблено ізоляцію

активність річки Либідь, що протікає поряд

Складні ґрунти і плавуни

За 2-3 місяці спеціалісти обіцяють завершити всі дослідження і зробити попередні висновки.

“Буде проведено геологічне і геодезичне дослідження. Після цього буде повністю вийнято грунт (на глибину 20 метрів) до самого туннелю і перевірено відповідність проекту будівництва (гідроізоляція, хімічне закріплення) у місцях протікання. Результати будуть через 2-3 місяці”, – сказав Брагінський.

Водночас експерти спільноти “Пасажири Києва” зазначають , що до аварії призвели проблеми, які виникли ще під час будівництва тунелю.

“Безпосереднє протікання сталося біля пікету 73 в тунелі, що веде у бік центру. Це приблизно на повороті з бульвару Міхновського на проспект Лобановсько під МАФами ДніпроМ і Розетки. Саме цей тунель будувався немеханізованим щитом (тобто, вручну). Спеціалісти ще під час зведення скаржилися на якість виконання робіт. Зокрема, там була порушена геометрія та було недороблене хімічне закріплення тунелів. Про ці проблеми знали ще від початку експлуатації, але сильно не афішували”, – пишуть спеціалісти спільноти.

Також вони нагадали, що під час будівництва цієї ділянки було утоплено тунелепрохідницький комплекс Wirth "Надія", який рив тунель в бік Теремків. Під час робіт 25 листопада 2008 року стався прорив плавуна і тоді загинуло двоє метробудівників. На місці трагедії у тунелі досі прикріплений вінок.

У контексті аварії у соцмережах також активно обговорюють будівництво ТРЦ Ocean Mall , що ведеться на Либідській площі, впритул до будівлі “Тарілки”.

Фото: Олег Тоцький, КМДА