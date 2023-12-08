Замість метро між Теремками і Либідською запустили автобус: схеми руху

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Валерія Гуржий
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У зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на «синій» гілці метро з 8 грудня від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" буде організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр – станція метро «Теремки" – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Також курсуватиме тимчасовий тролейбус № 43-К "Кібернетичний центр – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро "Либідська". На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

На тролейбусному маршруті № 50-К "вул. Милославська – площа Дарницька" збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв.

Раніше ми писали, що тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: Київпастранс

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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