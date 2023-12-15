Історичну садибу Терещенків відреставрують — КМДА

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Ірина Маймур
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Садибу Терещенків повернули до комунальної власності територіальної громади Києва. Тепер історичну пам’ятку відреставрують.

Про це повідомив заступник голови КМДА Владислав Андронов.

«На виконання постанови Великої палати Верховного суду від 12 вересня 2023 року, Департамент комунальної власності міста Києва провів державну реєстрацію права комунальної власності на об’єкт культурної спадщини — садибу Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34», — повідомив Андронов.

Це дозволяє почати заходи, спрямовані на збереження об'єкта культурної спадщини.

«Усі наші наступні кроки будуть направлені винятково на те, щоб відреставрувати будівлю та дати їй друге життя» — зазначив Андронов.

Що саме буде розташовуватися у відреставрованій будівлі ще не вирішили, додав посадовець. Однак, імовірно, там буде музей. Зазначимо, що саме про музей говорила й голова правління «Фундації спадщини Терещенків» Олена Терещенко. Вона розповідала, що в садибі планують облаштувати Музей доброчинності — «щоб виховувати майбутні покоління на прикладах відомих київських родин-меценатів».

Раніше ми писали, що «Фундація спадщини Терещенків» наполягає на обов’язковій реставрації будівлі, а не реконструкції, тобто збереженні її історичного вигляду.

Неоготичний будинок на Тараса Шевченка, 34/11 звели протягом 1874 — 1875 років. Біля садиби також розташований двоповерховий дворовий флігель. Майже 40 років тут жила відома родина підприємців Терещенків.

У 2006 році будинок приватизувала компанія ВАТ «Центрелеватормлинбуд». Уся будівля з того часу належала новому власнику і призначалася під реконструкцію. Однак за 15 років споруду так і не відреставрували, вона перебуває в занедбаному стані.

У 2020 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проєкт реконструкції садиби Терещенків під офісний центр, проте захисники будівлі виступили, адже це втручання в пам’ятку архітектури. У 2021 році Київська міська прокуратура подала в суд на «Центрелеватормлинбуд», аби визнати незаконним володіння садибою та повернути її в комунальну власність міста. 9 лютого Верховний Суд передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду України.

Фото: «Київ Фото

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Опубліковано: 15 грудня 2023
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