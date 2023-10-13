Садибу Терещенків планують реставрувати: що буде у будинку після цього та скільки часу піде

"Фундація спадщини Терещенків" наполягає на обов’язковій реставрації будівлі, а не реконструкції, тобто збереженні її історичного вигляду.

Про це розповіла голова правління "Фундації спадщини Терещенків" Олена Терещенко, пише Liga.net.

Першим етапом після повернення пам’ятки громаді має стати комплексний огляд будівлі, щоб визначити її технічний стан. Останній подібний огляд проводили у 2016 році — з того часу стан садиби, ймовірно, вже погіршився.

Після огляду будівлю мають законсервувати — це потрібно для того, щоб зафіксувати споруду в тому стані, у якому вона є зараз (аби вона далі не руйнувалась). І тільки після консервації розпочнуть розробку проєкту реставрації.

У відреставрованій садибі планують облаштувати Музей доброчинності — "щоб виховувати майбутні покоління на прикладах відомих київських родин-меценатів", каже Олена.

Музей хочуть зробити сучасним та інтерактивним, на кшталт Музею становлення української нації у Києві. Проєкт музею та його майбутню концепцію уже напрацьовують й планують представити міському голові Києва Віталію Кличку.

Особняк Івана Терещенка зберігся у тому стані, який дозволяє реставрувати його за доволі швидкий період часу — знадобиться від одного до двох років, вважає архітектор та реставратор Іван Биков, член Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини у Міністерстві культури.

Як зазначає краєзнавець Михайло Кальницький, інтер'єри будівлі, на жаль, не збереглися. За його даними, у 1970-х роках садиба Терещенків була відремонтована — у будівлі замінили дах, а замість дерев’яних перекриттів встановили бетонні. Від рідних інтер’єрів залишились лише стіни, сходові клітини, з декору — незначні металеві елементи.

За його словами, до безпосередньої реставрації слід пройти чотири стадії:

етап попередніх досліджень (огляд);

наукові-технологічні дослідження;

стадія розробки проєкту;

розробка робочої документації.

Коли ж почнуть реставрацію — залежить від того, як швидко влада міста виконає рішення Верховного суду та передасть пам’ятку киянам. Адже КМДА досі не зареєструвала власність за громадою.

Раніше ми писали, що історичну садибу Терещенків, що розташована на бульварі Тараса Шевченка, 34, остаточно повернули у власність міста.

Будинок на Тараса Шевченка, 34/11 побудували протягом 1874 — 1875 в стилі еклектики та неоготики. Біля садиби також розташований двоповерховий дворовий флігель. Майже 40 років тут жила відома родина підприємців Терещенків.

У 2006 році будинок приватизувала компанія ВАТ «Центрелеватормлинбуд». Уся будівля з того часу належала новому власнику і призначалася під реконструкцію. Однак за 15 років споруду так і не відреставрували, вона перебуває в занедбаному стані.

Нагадаємо, що у 2020 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проєкт реконструкції садиби Терещенків під офісний центр, проте захисники будівлі виступили, адже це втручання в пам’ятку архітектури.

Зрештою у 2021 році Київська міська прокуратура подала в суд на «Центрелеватормлинбуд», аби визнати незаконним володіння садибою та повернути її в комунальну власність міста. 9 лютого Верховний Суд передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду України.

Фото: Дмитро Перов, Вікіпедія, Liga.net