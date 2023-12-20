У Києві відкрили міське кафе «На Олімпійській»

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Наталія Габрух
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Міське кафе «На Олімпійській» запрацювало біля однойменної станції метро.

Про це пише The Village Україна.

Це перший заклад формату міського кафе у цьому районі Києва, кажуть у команді. З вікон кафе видно панорами на стадіон «Олімпійський».

У закладі можна спробувати випічку та десерти до спешелті-кави, а також сніданки цілий день. Крім того, до страв тут пропонують винну карту.

Інтерʼєр закладу розділений на кілька зон: велика барна стійка з зоною десертів, панорамна зала-веранда та внутрішня зала з «яскравими дизайнерськими рішеннями».

Ціни: сирники з вишнею та тархуном — 235 грн, «Олімпійський сніданок» — 295 грн, гарбузовий суп з шароном — 155 грн, бурата з лимонним кремом — 325 грн, десерт Silky Milky — 115 грн, булочка з корицею та кардамоном — 75 грн, круасан класичний — 69 грн, пиво Sho Lager — 175 грн, коктейль Gimlet — 215 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 62–А

Режим роботи: щодня з 9:00 до 22:00

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Хотіли б відвідати міське кафе «На Олімпійській»?
Опубліковано: 20 грудня 2023
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