Влада Києва закликає мешканців знову носити маски через коронавірус

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Наталія Габрух
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Влада Києва закликала мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

У КМДА зазначили, що відповідні рекомендації оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я у зв'язку з новим спалахом коронавірусної хвороби.

«У багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», – прокоментував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що мешканцям міста доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

Також киянам рекомендують при погіршенні стану і перших симптомах недуги обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19.

Раніше ми писали, що другу бустерну дозу вакцини від коронавірусу дозволили для всіх.

Фото: з вiдкритих джерел

А ви носитимете маску, щоб запобігти захворюванню?
Опубліковано: 09 січня 2024
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