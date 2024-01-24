У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото

В Макарові, Київської області досі триває відновлення будинків після боїв весни 2022 року.

Про це написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Він зазначив, що від російських обстрілів сильно постраждало кілька багатоквартирних будинків, і зараз їх поступово приводять до ладу.

«Кажуть, що роботи будуть завершені до літа. Після реконструкції виглядає все навіть краще, ніж було. Будинки утеплюються, фарбуються та стають схожими на новобудови», — пише Денис Казанський.

Після завершення ремонтних робіт квартири будуть повністю оздоблені і готові для повернення мешканців.

Раніше ми писали, що у Чернігові відновлюють історичну будівлю , частково зруйновану авіабомбою.

Фото: Денис Казанський