У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото
В Макарові, Київської області досі триває відновлення будинків після боїв весни 2022 року.
Про це написав журналіст та блогер Денис Казанський.
Він зазначив, що від російських обстрілів сильно постраждало кілька багатоквартирних будинків, і зараз їх поступово приводять до ладу.
«Кажуть, що роботи будуть завершені до літа. Після реконструкції виглядає все навіть краще, ніж було. Будинки утеплюються, фарбуються та стають схожими на новобудови», — пише Денис Казанський.
Після завершення ремонтних робіт квартири будуть повністю оздоблені і готові для повернення мешканців.
Раніше ми писали, що у Чернігові відновлюють історичну будівлю, частково зруйновану авіабомбою.
Фото: Денис Казанський
Опубліковано: 24 січня 2024