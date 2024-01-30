Київ — у десятці найбільш кримінальних міст Східної Європи

За останнє півріччя Київ потрапив у першу десятку найбільш кримінальних міст Східної Європи. Він знаходиться на восьмому місці в списку.

Рейтинг склала найбільша у світі база даних про міста та країни Numbeo.

На першому місці списку знаходиться Дніпро, на другому — Одеса, на п’ятому місці Харків.

Створюючи рейтинг Crime Index, експерти звертають увагу на рівень злочинності. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Новий рейтинг досліджує ці показники в 127 містах Європи.

Головним джерелом інформації для оцінки виступають відгуки мешканців цих міст та туристів, які їх відвідували.

Раніше ми писали, що Київ увійшов до рейтингу найдорожчих для життя міст світу .

Фото: Unsplash / Viktor Talashuk