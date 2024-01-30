Київ — у десятці найбільш кримінальних міст Східної Європи

885
Наталія Габрух
share share

За останнє півріччя Київ потрапив у першу десятку найбільш кримінальних міст Східної Європи. Він знаходиться на восьмому місці в списку.

Рейтинг склала найбільша у світі база даних про міста та країни Numbeo.

На першому місці списку знаходиться Дніпро, на другому — Одеса, на п’ятому місці Харків.

Створюючи рейтинг Crime Index, експерти звертають увагу на рівень злочинності. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Новий рейтинг досліджує ці показники в 127 містах Європи.

Головним джерелом інформації для оцінки виступають відгуки мешканців цих міст та туристів, які їх відвідували.

Раніше ми писали, що Київ увійшов до рейтингу найдорожчих для життя міст світу.

Фото: Unsplash / Viktor Talashuk

Як вважаєте, чи справді Київ заслуговує на місце в першій десятці рейтингу?
Опубліковано: 30 січня 2024
share share
Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська» Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська» Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.