У 2023 році кияни на 40% частіше користувалися метро, ніж у 2022: подробиці

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Валерія Гуржий
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Минулого року метро перевезло більше ніж 232 мільйона пасажирів, а у 2022 році – 162 мільйона.

Про це повідомили у КМДА.

Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири «червоної» лінії. За нею «синя» лінія, а найменш завантаженою лишається «зелена» лінія.

Але, незважаючи на те, що пасажиропотік зріс на 40%, до повного відновлення ще далеко, адже до повномасштабної війни й пандемії метро за рік перевозило майже 500 млн пасажирів.

Фото: Олексій Самсонов / КМД

А ви побачили збільшення людей у метро?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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