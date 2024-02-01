У 2023 році кияни на 40% частіше користувалися метро, ніж у 2022: подробиці

Минулого року метро перевезло більше ніж 232 мільйона пасажирів, а у 2022 році – 162 мільйона.

Про це повідомили у КМДА.

Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири «червоної» лінії. За нею «синя» лінія, а найменш завантаженою лишається «зелена» лінія.

Але, незважаючи на те, що пасажиропотік зріс на 40%, до повного відновлення ще далеко, адже до повномасштабної війни й пандемії метро за рік перевозило майже 500 млн пасажирів.