У 2023 році кияни на 40% частіше користувалися метро, ніж у 2022: подробиці
Минулого року метро перевезло більше ніж 232 мільйона пасажирів, а у 2022 році – 162 мільйона.
Про це повідомили у КМДА.
Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири «червоної» лінії. За нею «синя» лінія, а найменш завантаженою лишається «зелена» лінія.
Але, незважаючи на те, що пасажиропотік зріс на 40%, до повного відновлення ще далеко, адже до повномасштабної війни й пандемії метро за рік перевозило майже 500 млн пасажирів.
Фото: Олексій Самсонов / КМД
Опубліковано: 01 лютого 2024