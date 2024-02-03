На Київщині встановили 5-ти метровий тризуб за ініціативи Залужного

У Бучанській громаді встановили 5-ти метровий тризуб по Варшавській трасі. Тепер він зустрічатиме усіх на в’їзді до міста.

Про це повідомляє міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Монумент встановили за ініціативи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Офіційне відкриття відбудеться пізніше, коли облаштують територію.

«Тризуб — не просто символ. Це наш оберіг. Оберіг нашої громади, кожної домівки, кожної сімʼї. Тож нехай він боронить нас від ворога. З вірою в ЗСУ! Разом — непереможні!», — написав Анатолій Федорук.

Раніше ми писали, що на Батьківщині-матері встановили тризуб .

Фото: Анатолій Федорук