З мозаїчного панно на бульварі Лесі Українки прибрали кондиціонери

З мозаїчного панно 1969–1970 років на бульварі Лесі Українки прибрали кондиціонери.

Про це повідомили в спільноті Child of socialism.

Один з кондиціонерів був розміщений прямо на обличчі зображеної людини.

До літа 2023 року в будівлі на бульварі Лесі Українки, 28 розташовувався зоомагазин, однак наразі там планують відкрити новий заклад.

Раніше ми писали, що 11 мозаїчних панно на бульварі Лесі Українки створили у 1969–1970 роках Анатолій Гайдамака й Лариса Міщенко за участі Олександра Міловзорова.

Уже довгі роки мозаїки потерпають від свавілля власників магазинів і ресторанів. У 2021 році супермаркет “Фора”, що тоді відкрився в будинку, почав встановлювати великий навісний дашок прямо на панно. Після скарг громади і прохання автора панно Анатолія Гайдамаки “Фора” прибрала конструкцію і оформила рамку біля входу.

Фото: Child of socialism