На Київській ГЕС хочуть посилити захист від російських дронів – скільки на це витратять

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Наталія Габрух
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“Укргідроенерго” хоче провести інженерно-технічні заходи, щоб посилити антидроновий захист Київської гідроелектростанції (ГЕС) і вберегти її від російських обстрілів.

Відповідний тендер був розміщений на Prozorro.

За інформацією з сайту закупівель, роботи на об’єкті оцінюють у 23,2 млн грн.

Приватне акціонерне товариство “Укрсталь Конструкція” відповідатиме за встановлення захисних конструкцій.

Завершити роботи планують до 31 грудня 2024 року.

Раніше ми писали, що поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС.

Фото: Вікіпедія

Як вважаєте, чи вдасться захистити Київську ГЕС від обстрілів?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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