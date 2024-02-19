На Київській ГЕС хочуть посилити захист від російських дронів – скільки на це витратять

“Укргідроенерго” хоче провести інженерно-технічні заходи, щоб посилити антидроновий захист Київської гідроелектростанції (ГЕС) і вберегти її від російських обстрілів.

Відповідний тендер був розміщений на Prozorro.

За інформацією з сайту закупівель, роботи на об’єкті оцінюють у 23,2 млн грн.

Приватне акціонерне товариство “Укрсталь Конструкція” відповідатиме за встановлення захисних конструкцій.

Завершити роботи планують до 31 грудня 2024 року.

Раніше ми писали, що поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС .

Фото: Вікіпедія