У Києві для футбольних вболівальників відкриється стадіон “Оболонь-Арена”
У Києві футбольні вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіону “Оболонь-Арена”.
Про це повідомили на офіційній сторінці ФК “Оболонь” у соцмережах.
Футбольний клуб “Оболонь” уже отримав необхідний дозвіл від державних органів на проведення матчів з присутністю глядачів. “Оболонь-Арена” матиме можливість прийняти 1,5 тисячі вболівальників.
Першим матчем із глядачами на “Оболонь-Арені” стане “Оболонь — Чорноморець”. Він відбудеться наступного понеділка, 26 лютого, о 15:30.
Раніше ми писали, що у Києві хочуть облаштувати тенісний центр за понад 300 млн гривень.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 21 лютого 2024
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