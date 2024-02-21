У Києві для футбольних вболівальників відкриється стадіон “Оболонь-Арена”

У Києві футбольні вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіону “Оболонь-Арена”.

Про це повідомили на офіційній сторінці ФК “Оболонь” у соцмережах.

Футбольний клуб “Оболонь” уже отримав необхідний дозвіл від державних органів на проведення матчів з присутністю глядачів. “Оболонь-Арена” матиме можливість прийняти 1,5 тисячі вболівальників.

Першим матчем із глядачами на “Оболонь-Арені” стане “Оболонь — Чорноморець”. Він відбудеться наступного понеділка, 26 лютого, о 15:30.

Раніше ми писали, що у Києві хочуть облаштувати тенісний центр за понад 300 млн гривень.

Фото: Вікіпедія