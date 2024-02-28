У Львові реконструюють будівлю 30-х років під центр дитячої творчості: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Львові реконструюють будівлю 30-х років під комплекс творчого центру дитини та юнацтва, пише “Твоє Місто”.

Йдеться про будівлю на вулиці Мельника, 21. У рядянські часи там розташовувався дитсадок. Будівля не є пам’яткою архітектури, водночас належить до забудови 30-х років у стилі функціоналізму.

27 лютого на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради перезентували містобудівні умови та обмеження проєкту. Поверховість будинку не має перевищувати 18 метрів.

У 2018 році незаконно добудували до споруди на Мельника новий поверх. Тоді ДАБІ оштрафувала забудовника на понад 66 тисяч гривень, а згодом ще на 92 тисячі.

Раніше ми писали, що у Львові на площі Ринок продовжують замінювати бруківку.

Фото: ЛМР; “Твоє Місто”

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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