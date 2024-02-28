У Львові реконструюють будівлю 30-х років під центр дитячої творчості: візуалізації
У Львові реконструюють будівлю 30-х років під комплекс творчого центру дитини та юнацтва, пише “Твоє Місто”.
Йдеться про будівлю на вулиці Мельника, 21. У рядянські часи там розташовувався дитсадок. Будівля не є пам’яткою архітектури, водночас належить до забудови 30-х років у стилі функціоналізму.
27 лютого на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради перезентували містобудівні умови та обмеження проєкту. Поверховість будинку не має перевищувати 18 метрів.
У 2018 році незаконно добудували до споруди на Мельника новий поверх. Тоді ДАБІ оштрафувала забудовника на понад 66 тисяч гривень, а згодом ще на 92 тисячі.
Раніше ми писали, що у Львові на площі Ринок продовжують замінювати бруківку.
Фото: ЛМР; “Твоє Місто”
Опубліковано: 28 лютого 2024
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