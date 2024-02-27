На площі Ринок у Львові продовжують замінювати бруківку: фото

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Наталія Габрух
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На площі Ринок продовжують роботи з заміни бруківки для створення доступності для маломобільних людей.

Про це повідомляє ГО “Зручне місто”.

Наразі стару бруківку шліфують, щоб утворились транзитні смуги та переходи для зручного пересування на колісному кріслі.

Нагадаємо, що на площі Ринок облаштовують безбар’єрні доріжки. Вони розташуються без розривів по всій площі включно з переходами через трамвайні колії та безбар’єрним входом у Ратушу.

Сто тисяч євро цільових коштів на це виділив ісландець Харальдур Торлефсон. Він дизайнер, ресторатор, меценат, а ще людина з інвалідністю — має м'язову дистрофію, що прогресує. Саме тому він фінансує багато проєктів з покращення інклюзивності і в рідній Ісландії, і в інших країнах Європи.

Мета проєкту — зробити центральну та найбільш туристичну площу міста доступною.

Раніше ми писали, що на Солом'янці облаштували інклюзивне укриття: фото.

Фото: ГО “Зручне місто”.

Як вам ідея заміни бруківки на головній площі міста?
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Опубліковано: 27 лютого 2024
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