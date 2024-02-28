На Русанівці почали боротися зі стихійним паркуванням

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Ірина Маймур
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На Русанівці комунальники встановили дерев’яні антипаркувальні стовпчики, щоб завадити стихійному паркуванню.

Про це повідомляють в Дніпровській РДА.

Стовпчики встановили вздовж зелених зон по вулиці Ентузіастів.

У такий спосіб комунальники намагаються перешкодити заїзду автотранспорту на ділянки, де незабаром буде посіяно газон.

Раніше ми писали, що на Новобіличах встановили стовпчики, щоб завадити паркуванню автівок у лісі.

Фото: Дніпровська РДА

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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