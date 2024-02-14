На Новобіличах встановили стовпчики, щоб завадити паркуванню автівок у лісі
У районі зони відпочинку “Біличі” вздовж вулиці Підлісної встановили стовпчики, щоб завадити паркуванню автівок у лісі.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Святошинського ЛПГ.
Фахівці облаштували майже 50 надовбнів, щоби унеможливити проїзд та паркування приватного транспорту на території лісу.
Раніше ми писали, що на Подолі активісти встановили антипаркувальні стовпчики для боротьби із незаконним паркуванням.
Фото: Святошинське ЛПГ
Опубліковано: 14 лютого 2024
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