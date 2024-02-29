У Києві розробляють механізм збереження мозаїк. Що планують зробити

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Ірина Маймур
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Київрада розробляє проєкт рішення, що врегулює питання збереження мозаїчних панно.

У Києві збереглось чимало творів монументального мистецтва 1950-80-х років. Стан багатьох із них наразі є загрозливим через невідповідне використання, відсутність ремонту й занедбаність будівель. До того ж мозаїки знищують через утеплення стін, знесення споруд та демонтаж з ідеологічних причин.

Департамент охорони культурної спадщини та КНМЦ з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій ще з 2010 років вивчають мозаїки та включають їх до переліку виявлених об’єктів і держреєстру нерухомих пам’яток.

Аби належно завершити цей процес на рівні міста, необхідно запровадити механізм збереження вже виявлених та нових мозаїчних панно, каже депутат Київради Ярослав Федоренко.

Щоби дослідити пам’ятку та надати їй відповідний статус, потрібно багато часу, зауважила депутатка Ксенія Семенова. Тому місто має застосовувати інші способи збереження мистецтва, ніж занесення до Державного реєстру пам’яток. Таким інструментом буде місцевий реєстр. Подібним шляхом вже пішов Львів, зазначила Семенова.

Раніше ми писали, як студент із Хмельниччини рятує мозаїки на автобусних зупинках.

Фото: Анна Єгорова

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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