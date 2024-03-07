Станція метро “Дніпро” знову запрацює в Києві

З 8 березня станція метро “Дніпро” відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє КМДА.

Графік роботи станції — з 05:41 до 22:36.

Вона була зачинена понад два роки – із початку повномасштабного вторгнення.

У КМДА нагадують, що станція метро “Дніпро” – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки. Вона розташована на червоній гілці метрополітену між станціями “Арсенальна” і “Гідропарк”.

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