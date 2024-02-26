Тунель між "Либідською" та "Деміївською" обіцять відремонтувати до кінця літа

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Валерія Гуржий
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Закриті станції метро на "синій гілці" планують відкрити до кінця літа цього року. Хоча раніше прогнозувалося, що ремонт триватиме 6 місяців, тобто до червня.

Про це повідомив директор Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

"Якщо не буде суб'єктивного фактору, якого ми не передбачаємо, бо місце справді проблемне, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати", - сказав Кандибор.

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» вартуватимуть 21,2 млн грн.

Також ми писали, що ділянку тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують зробити монолітною, а роботи проводити у відкритий спосіб, тобто з розкриванням тунелю з поверхні.

Фото: Київський метрополітен

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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