У Києві чоловік незаконно побудував будинок на території ландшафтного заказника

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Валерія Гуржий
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У Києві чоловік самовільно побудував приватний будинок у ландшафтному заказнику місцевого значення "Жуків острів", який віднесений до природньо-заповідного фонду.

Про це йдеться у Київській міській прокуратурі.

Чоловіка також підозрюють у використанні підроблених документів. За даними слідства, обвинувачений у 2021 році самовільно побудував приватний будинок та встановив паркан на незаконно зайнятій земельній ділянці площею 0,0456 га, що розташована у межах території ландшафтного заказнику місцевого значення "Жуків острів" та віднесена до природно-заповідного фонду.

У подальшому на підставі підроблених документів чоловік зареєстрував будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та присвоїв земельній ділянці окремий кадастровий номер.

У результаті цього громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 07 березня 2024
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