У Києві чоловік незаконно побудував будинок на території ландшафтного заказника

У Києві чоловік самовільно побудував приватний будинок у ландшафтному заказнику місцевого значення "Жуків острів", який віднесений до природньо-заповідного фонду.

Про це йдеться у Київській міській прокуратурі.

Чоловіка також підозрюють у використанні підроблених документів. За даними слідства, обвинувачений у 2021 році самовільно побудував приватний будинок та встановив паркан на незаконно зайнятій земельній ділянці площею 0,0456 га, що розташована у межах території ландшафтного заказнику місцевого значення "Жуків острів" та віднесена до природно-заповідного фонду.



У подальшому на підставі підроблених документів чоловік зареєстрував будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та присвоїв земельній ділянці окремий кадастровий номер.



У результаті цього громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Фото: Київська міська прокуратура