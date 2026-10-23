Картину Моне продали за рекордні €50 мільйонів на аукціоні Sotheby’s

На аукціоні Sotheby’s у Парижі полотно Клода Моне «Іриси» (1925) продали за €50 мільйонів. Це найдорожчий твір мистецтва, коли-небудь проданий на аукціоні у Франції, пише ARTnews.

За картину розгорнулися 45-хвилинні торги між шістьма колекціонерами. У результаті лот дістався приватному покупцеві з Азії. Початково експерти оцінювали полотно у €22–30 мільйонів.

Шедевр увійшов до аукціонної колекції Жанни Шлюмберже, родина якої створила статки в нафтосервісній індустрії. Загалом торги залучили €74,4 мільйона, що стало абсолютним рекордом для вечорів образотворчого мистецтва Sotheby’s у Парижі. Майже три чверті лотів продали за цінами, вищими за верхні оцінки аукціоністів.

A new record was just set at #SothebysParis: Monet's exceptional 'Iris' painting is now the most valuable artwork ever sold at auction in France.



After a thrilling, 45-minute bidding battle, this landscape from Monet's Giverny period achieved €50 million. It was the star lot… pic.twitter.com/SPesXj6yzU — Sotheby's (@Sothebys) October 22, 2026

Окрім «Ірисів», на торгах успішно пішли й інші роботи імпресіоніста: картину Saule pleureur ou L’Arbre de feu придбали за €9,7 мільйона; а пейзажі La Seine à Vernon, Arbres та La Maison à Travers les Roses — за €4,3 мільйона та €2,5 мільйона відповідно.

Усі чотири полотна мають унікальну історію: від самого Моне вони перейшли до його сина Мішеля, після чого їх придбала галеристка Катя Гранофф, а згодом вони потрапили до приватної збірки Шлюмберже, де й зберігалися десятиліттями. Жанна Шлюмберже почала формувати колекцію у 1950-х роках, коли пізні роботи Моне ще не мали такого колосального попиту, як сьогодні.