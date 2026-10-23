Співачка Raye здобула премію Mercury Prize за альбом, у записі якого взяли участь понад 100 музикантів

Британська співачка Raye здобула премію Mercury Prize 2026 за другий студійний альбом This Music May Contain Hope. За нагороду також змагалися Пол Маккартні, Олівія Дін, JADE, Florence + The Machine, Suede, Dave, Nia Archives, Kojey Radical, Knats, Dove Ellis, а також благодійна збірка HELP(2), випущена на підтримку організації War Child, повідомляє NME.

Альбом This Music May Contain Hope вийшов у березні 2026 року й очолив британський чарт. До нього увійшли 17 композицій, у яких поєднуються джаз, свінг, поп, фанк та оркестрова музика. До запису залучили понад 100 музикантів і чотири оркестри, а серед запрошених виконавців — легенда соулу Ел Грін та родичі співачки.

Отримуючи нагороду, Raye зізналася, що для неї особливо важливе визнання саме повноформатного альбому. Раніше вона працювала в умовах, коли все оберталося навколо синглів і постійної гонитви за наступним хітом. Натомість під час створення This Music May Contain Hope співачка хотіла дозволити собі більше свободи — записувати семихвилинні композиції, експериментувати з біг-бендом і струнними інструментами.

Ці слова відсилають до конфлікту Raye з колишнім лейблом Polydor. У 2021 році співачка публічно заявила, що компанія роками не дозволяла їй випустити дебютний альбом. Після розірвання контракту вона стала незалежною артисткою й у 2023 році видала My 21st Century Blues. Уже наступного року Raye встановила рекорд Brit Awards, здобувши шість нагород за один вечір.

Завершуючи промову на Mercury Prize, співачка звернулася до головної ідеї свого нового альбому.

«Надія — це те, що потрібно кожному з нас. Музика дарує її. Музика — це ліки. Я сподіваюся, що це послання дійде до всіх, кому воно потрібне», — зазначила артистка.

Mercury Prize — щорічна музична премія, яку присуджують за найкращий альбом британських та ірландських виконавців. У 2025 році її отримав Сем Фендер за платівку People Watching.