Київ увійшов у топ-30 столиць світу з найчистішим повітрям

У щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Київ увійшов до тридцяти столиць світу з найкращими показниками стану повітря.

Про це повідомили у КМДА.

Київ посів 22 місце, розташувавшись між Мадридом та Люксембургом. Відомо, що Київ вже другий рік поспіль входить у тридцятку міст світу з найчистішим повітрям за версією міжнародного сервісу IQAir. Також до списку столиць з найчистішим повітрям увійшли Відень (Австрія), Амстердам (Нідерланди) та Копенгаген (Данія).

У порівнянні з 2022 роком позиція Києва в рейтингу поліпшилась. Згідно з даними 2023 IQAir World Air Quality Report, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася з 9.5 до 8.9 мг/куб. м, що й забезпечило українській столиці місце в "зеленій" зоні.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Багдад (Ірак). До списку міст із найчистішим повітрям – Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Веллінгтон (Нова Зеландія) та Канберра (Австралія).

IQAir World Air Quality Report – це щорічний рейтинг, що складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 812 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 30 000 станцій моніторингу якості повітря, включно з міською системою моніторингу Києва.

Фото: Unsplash\Andrew Solok