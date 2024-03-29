У Києві на 2,5 місяці частково перекриють Північний міст
Із 30 березня до 15 червня частково обмежать рух транспорту Північним мостом через ремонт.
Про це пише КМДА.
Рух обмежать в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду. Зокрема спеціальною спорудою перекриють смугу руху громадського транспорту.
Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна. Його буде проводити КП “Київавтошляхміст”.
Раніше ми писали, що кияни просять відкрити усі мости для пішоходів.
Фото: Ilya K/Вікіпедія
Опубліковано: 29 березня 2024