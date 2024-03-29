У Києві на 2,5 місяці частково перекриють Північний міст

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Ірина Маймур
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Із 30 березня до 15 червня частково обмежать рух транспорту Північним мостом через ремонт.

Про це пише КМДА.

Рух обмежать в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду. Зокрема спеціальною спорудою перекриють смугу руху громадського транспорту.

Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна. Його буде проводити КП “Київавтошляхміст”.

Раніше ми писали, що кияни просять відкрити усі мости для пішоходів.

Фото: Ilya K/Вікіпедія

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Опубліковано: 29 березня 2024
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