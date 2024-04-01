У Львові у Стрийському парку відкрили безкоштовні спортивні локери

270
Наталія Габрух
share share

Puma Ukraine разом з Львівською міською радою та ГО “Probig” встановили перші у Львові безкоштовні спортивні локери. Вони доступні для всіх відвідувачів локації.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Локер — це спеціальний контейнер, що виконує функції переодягальні спортзалу за його межами. Він дозволяє комфортно перевдягнутися, залишити особисті речі у шафці з кодовим замком та зарядити мобільні пристрої. Також на локації поставили лавочку, пандус та окремий смітник для догляду за довкіллям.

Під час відкриття учасники мали нагоду скористатися локерами і пробігти 3,5 кілометри Стрийським парком, додають у Львівській міській раді.

Фото: Львівська міська рада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 квітня 2024
share share
У Панському парку у Макарові створять громадський простір: візуалізації У Панському парку у Макарові створять громадський простір: візуалізації "Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту "Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності У Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації У Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.