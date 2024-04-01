У Львові у Стрийському парку відкрили безкоштовні спортивні локери
Puma Ukraine разом з Львівською міською радою та ГО “Probig” встановили перші у Львові безкоштовні спортивні локери. Вони доступні для всіх відвідувачів локації.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Локер — це спеціальний контейнер, що виконує функції переодягальні спортзалу за його межами. Він дозволяє комфортно перевдягнутися, залишити особисті речі у шафці з кодовим замком та зарядити мобільні пристрої. Також на локації поставили лавочку, пандус та окремий смітник для догляду за довкіллям.
Під час відкриття учасники мали нагоду скористатися локерами і пробігти 3,5 кілометри Стрийським парком, додають у Львівській міській раді.
Фото: Львівська міська рада
Опубліковано: 01 квітня 2024
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