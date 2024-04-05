На Київщині хочуть збудувати найдорожче в Україні шкільне укриття за 169 мільйонів

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Анна Григораш
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На території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина планують збудувати протирадіаційне укриття за 169,16 млн грн.

Відповідний тендер оголосило КП "Головне управління комунального господарства" Вишнева міськрада Бучанського району Київської області.

Це найдорожча закупівля протирадіаційного укриття в Україні, йдеться у розслідуванні журналістів видання “Наші гроші”. Серед найбільших договорів на будівництво таких укриттів для закладів освіти немає угод дорожче 60 млн грн.

Згідно з проєктом, у підземному укритті передбачено приміщення для відвідувачів навчального закладу та зали для персоналу, а також різні складські, інженерні та технічні приміщення, які забезпечують життєдіяльність споруди. Укриття розраховане на 1 043 відвідувачі навчального закладу.

Також журналісти “Наших грошей” з'ясували, що директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, уповноваженою особою з питань закупівель – Віталій Ямщиков. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу"). За даними рейтингу регіонального інформаційного агентства "ITV" за статками, отриманими у 2022 році, він очолив топ мерів-багатіїв Бучанського району.

Столичний "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" належить директору Іллі Сіткарю та Валентині Никитюк. Раніше засновниками були Іван Бочаров і Віктор Лещинський. Останній володіє фірмою "Проексп" із Сергієм Кучаєм і Петром Сидоренком. Саме ця фірма видала експертний звіт щодо нинішнього укриття. Віктор Лещинський є президентом ГС "Національний експертно-будівельний альянс України", головою наглядової ради ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" і має благодійний фонд.

Із 2016 року "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" отримав на тендерах 164,73 млн грн, найбільше – у Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА і Кіровоградської та Волинської служб автодоріг до їх перетворення на Служби відновлення.

Раніше ми писали, що у місті Українка на Київщині побудували сучасне укриття подвійного призначення для школярів.

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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